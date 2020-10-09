تراند اليوم : فيديو طرد مذيعة تونسية لفنانة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تونس/الخليج 365/

اجتاح فيديو عنوانه "عفاف الغربي تُلقن درسا للفنانة فيفيان مراد" مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ردود أفعال متباينة.

وتضمن الفيديو "طرد" المذيعة التونسية عفاف الغربي، بإذاعة شمس إف إم، الفنانة اللبنانية فيفيان مراد من الأستوديو بشكل غير مباشر وعلى الهواء.

وتوجهت الغربي مباشرة إلى الفنانة اللبنانية بسؤالها: "لماذا هذا التأخير؟"، فأجابتها قائلة: "أقدر بأنك لست متفهمة لما حدث معي، أنا وإدارة أعمالي لم ننسّق معك شخصيا، وأعتذر عن هذا التأخير، لكنني لم أكن جالسة واضعة رجلا على رجل".

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وبعدما انتهت فيفيان من كلمتها، ردت الغربي: "ألا تعلمين أن البرنامج بث مباشر؟"، فأجابتها مراد بأن الشخص الذي نسق المقابلة مع الإذاعة هو من سبب لها التأخير. فختمت المذيعة قائلة: "مرحبا بك في تونس، شكرا لك، الوقت انتهى بالنسبة لنا، موفقة إن شاء الله في مسيرتك، شكرا لك على الحضور".

وما كان من الفنانة فيفيان مراد إلا أن ردّت بالقول في هدوء: "شكرا لأنك أتيت بي إلى الإذاعة لكي تسمعيني هذا الكلام"، فتابعت الغربي: "لقد جئت بك حتى نجري اللقاء، ولكنك تأخرت، لا نستطيع فعل أكثر من ذلك"، ومن ثم غادرت مراد الأستوديو.