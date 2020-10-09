تراند اليوم : في غزة.. للعبة البيسبول بطولة دوري بين الأندية

بفوز الهلال على الشاطئ

بطولة دوري البيسبول والسوفت بول تتواصل في غزة

غزة- الخليج 365-جمال الحلو:

تتواصل بطولة دوري قطاع غزة للعبة للبيسبول والسوفت بول، التي ينظمها اتحاد اللعبة على ملعب نادي الكرامة، وقد نجح فريق الهلال في الفوز على خدمات الشاطئ بنتيجة 5-1 في خمس جولات متتالية، على أن تستكمل مباريات دوري البيسبول الأسبوع المقبل.

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وتمنى محمود طافش ـن ينضم هذا الاتحاد الى اتحادات اللجنة الأولمبية اسوة بالاتحادات الأخرى، مؤكدا على انه يعمل جاهدا على تطوير اللعبة والتي هي لأول مرة تمارس في فلسطين وتحديدا بغزة، وثمن دور شركة جوال الراعية للبطولة وللعبة.

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وقال هيثم شراب ممثلا عن شركة جوال، ان الشركة تأخذ بعين الاعتبار الاهتمام ودعم الرياضة والأنشطة الرياضية المتعددة، في نطاق المصلحة العامة وتطوير الرياضة الفلسطينية.