تراند اليوم : بالفيديو: عماد فراجين.. يعيش حالة "تعب نفسي" بسبب "أخبرهم يا صلاح"

غزة/الخليج 365/

يعيش الفنان الفلسطيني الكوميدي عماد فراجين حالة من "التعب النفسي" نتيجة تعرضه في اليوم لأكثر من 1000 سؤال ونقاش وحوار حول برنامجه الشهير "وطن على وتر" وبالذات إحدى الحلقات الشهيرة.

وكتب فراجين عبر صفحته على "فيسبوك" أنه يتعرض بشكل يومي لأكثر من سؤال ويصادف أكثر من شخص يسأله عن قصه "أخبرهم يا صلاح" وهي عنوان لأحدى الحلقات التي باتت تعد من أشهر حلقات البرنامج على مدار سنوات بثه.

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وأضاف خلال منشوره "اذا الجمهور تعب من قصة اخبرهم يا صلاح، أنا هلكت في اليوم 1000 شخص بقابلوني وبحكولي قصة صلاح وأخبرهم يا صلاح، شو خلاني أعمل هالحلقة، صدقاً وصلت لمرحله تعبت".