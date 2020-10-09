تراند اليوم : "بيرزيت" في مقدمة الجامعات الفلسطينية والعربية حسب تصنيف QS العالمية

رام الله / الخليج 365

أعلن تصنيف QS اليوم الثلاثاء، قائمته السنوية لأفضل 100 جامعة عربية للعام 2018.

وبحسب النتائج فقد قفزت جامعة بيرزيت 12 مرتبة للأمام مقارنة بقائمة العام الماضي، واحتلت المرتبة الثامنة والثلاثين بين الجامعات العربية التي تم تصنيفها من بين ما يقارب 1000 جامعة ومؤسسة تعليم عالي في العالم العربي.

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وجاءت بيرزيت كذلك في مقدمة الجامعات الفلسطينية للعام الثالث على التوالي، وهي المدة الزمنية التي تم فيها إدراج الجامعات الفلسطينية ضمن قائمة التصنيف للجامعات العربية.

ويعتبر تصنيف QS واحداً من أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويصدر سنوياً عن شركة(Quacquarelli Symonds) المختصة بالتعليم العالي، وتشتمل معايير التصنيف المعتمدة للجامعات العربية تسعة معايير لها أوزان متباينة وتعكس نوعية الجوانب التعليمية والبحثية وتأثير الجامعة في الحيز المحلي والعالمي.

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وهذه المعايير هي سمعة الجامعة بين الأكاديميين، وسمعة الجامعة بين أرباب العمل، وعدد الطلبة بالنسبة للأساتذة، التأثير على شبكة الانترنت، وعدد الاقتباسات للمنشورات العلمية، وعدد المقالات العلمية لعضو الهيئة الأكاديمية الواحد، وعدد الأساتذة الحاملين لدرجة الدكتوراه، وعدد الطلبة الأجانب، وعدد الأساتذة الأجانب بالجامعة.

ومن بين معايير هذا التصنيف كانت العلامة الأعلى لجامعة بيرزيت في معيار عدد الاقتباسات للمقالة العلمية الواحدة، وهو معيار يقيس جودة المنشورات العلمية، حيث صنفت الجامعة في المرتبة الحادية عشرة عربياً بحسب هذا المعيار.

ويأتي ذلك بالرغم من الصعوبات الجمة التي تقاسيها الجامعة على أصعدة التمويل والبنية التحتية، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي ترزح البلاد تحتها والتي تؤثر بشكل سلبي على أدائها في عدد من معايير التصنيف.

وتم تصنيف تسع من الجامعات الفلسطينية ضمن النسخة الحالية للتصنيف، تقدمتها جامعة بيرزيت ونجحت اثنتين منها في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة عربية.

يذكر أن جامعة بيرزيت كانت نجحت هذا العام في دخول القائمة العالمية لتصنيف QS، حيث تم إدراجها ضمن قائمة التصنيف التي تحتوي أفضل ثلاثة بالمئة من جامعات العالم، والتي ظهر فيها ما يقارب 950 جامعة عالمية تم تصنيفها من بين 26 ألف جامعة تنتمي لدول العالم المختلفة