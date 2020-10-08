تراند اليوم : موعد وتوقيت عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

ننقل لكم زورانا الأعزاء موعد وتوقيت عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وبدأت أحداث الموسم الثاني من قيامة عثمان بشن الصليبين هجوم واسع على سوق الكاي وقتل جميع من فيه، وأسر عدد أخر من المقاتلين والأطفال.

وفور وصول الخبر لعثمان عم الغضب في اوساط المدينة واستنفر مقاتلين الكاي وخرجوا لملاقات الصليبين ، حيث نشبت معركة انتهت بهزيمة الصليبين رغم فارق العدد الكبير، حيث كان مقاتلي تيكفور ضعفي مقاتلي الكاي.

وواصل الصليبين في الحلقة الاولى من الموسم الثاني محاولاتهم لاثارة الفتن في اوساط الكاي.

وفي الأحداث عاد ارطغرل زعيم الكاي إلى قلب القبيلة، وعم الفرح في أوساط محبيه.

قناة الفجر الجزائرية/

تردد قناة الجزائر الجديدة على النايل سات هو V 10922 معدل ترميز 27500- معامل التصحيح ⅚

فيكون تردد القناة على ياه سات هو التردد 12130- معامل التصحيح ⅚.

مواعيد عرض الحلقات على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس:

الساعة .21:00 بتوقيت الجزائر

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الساعة .23:00 بتوقيت السعودية

الساعة .22:00 بتوقيت مصر

الساعة .22:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .22:00 بتوقيت الأردن

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الساعة .22:00 بتوقيت سوريا

الساعة .22:00 بتوقيت لبنان

أما عن موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر يوم الجمعة:

الساعة .14:00 بتوقيت الجزائر

الساعة .16:00 بتوقيت السعودية

الساعة .15:00 بتوقيت مصر

الساعة .15:00 بتوقيت فلسطين

الساعة .15:00 بتوقيت الأردن

الساعة .15:00 بتوقيت سوريا