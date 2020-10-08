تراند اليوم : فيديو عنتيل الجيزة ..+18 عنتيل الجيزه فيديو كامل بدون حذف

فيديو عنتيل الجيزة مشاهدة وتحميل فيديو عنتيل الجيزة الفيديوهات المسربة لعنتيل الجيزة شكلت موجة سخط وغضب كبير في الرأي العام المصري والتي جرى تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يظهر فيها عنيتل الجيزة برفقة عدد من النساء والفتيات في أوضاع جنسية اباحية يقوم بتصوريهم .

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.

بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عنتيل الجيزة أقام علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وصورهن دون علمهن فى أوضاع مخلة، بغرض ابتزازهن، ليتم التحفظ عليه من جانب عدد من المواطنين، والاعتداء عليه بالضرب محاولين الفتك به، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إنقاذه، واقتادوه وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة.

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فى السطور التالية نستعرض تفاصيل ضبط المتهم، وكيفية الكشف عن علاقاته النسائية..

-سادت حالة من الغضب بعد انتشار مقاطع فيديو مخلة لجزار بصحبة عدد من السيدات فى أوضاع مخلة

-المتهم متزوج ولديه أبناء ويقيم بإحدى المناطق شمال محافظة الجيزة

-المتهم الذى أطلق عليه لقب "عنتيل" الجيزة سقط بعد تسريب مقاطع فيديو من هاتفه المحمول

-اعتاد عنتيل الجيزة لقاء عشيقاته بشقة مستأجرة وصورهن فى أوضاع مخلة

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-اعترف المتهم أن الدافع وراء تصوير عشيقاته ابتزازهن للخضوع له

-وصل عدد مقاطع الفيديو الجنسية لعنتيل الجيزة ما يقرب من 58 مقطع فيديو

-تم التحفظ على المتهم من جانب عدد من المواطنين المتضررين واعتدوا عليه بالضرب

-ضباط مباحث الجيزة أنقذوا المتهم قبل الفتك به على يد الأهالى وتم اقتياده لقسم الشرطة

-تم التحفظ على هاتف المتهم وعثر به على مقاطع فيديو جنسية تجمعه بعشيقاته

-تحديد هوية 3 سيدات ظهرن بمقاطع الفيديو مع المتهم

-اعترف المتهم أن عدد من عشيقاته يتحصلن على مبالغ مالية منه مقابل العلاقة الجنسية

-النيابة العامة تحفظت على الهاتف لفحصه وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق