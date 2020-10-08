حقيقة خطوبة فرح الصراف وعز بن فهد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، اليوم الخميس، خبر خطوبة الممثلة الخليجية فرح الصراف واليوتيوبر عز بن فهد.

وأثار الخبر جدلا واسعا على منصات المواقع؛ وأشار النشطاء إلى وجود علاقة تجمع بين فهد وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا والكويتية الصراف.

وتباينت تغريدات الجماهير على مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه العلاقة كون فرح لا تتناسب مع عائدات وتقاليد عائلة فهد، حيث تم الحديث عن وجود علاقة تجمع بين الثنائي، إلا أن بعض الجماهير التابعة لـ عز بن فهد لم توافق هذه الخطوة كون فرح لا تتناسب مع عائلته.

ومن جهتها، قامت فرح الصراف بالتغريد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بشأن كل ما يتم التحدث فيه أو تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد كتبت على تويتر على أنه قمه في الازعاج والتطفل… غير صحيح ما يتم تداوله، وقد دعت الجمهور إلى تحرى الدقة في نقل الاخبار.

وجديربالذكر، أن فرح الصراف، ممثلة كويتية تبلغ من العمر 29 سنة وقد ولدت في 29 أغسطس من عام 1991، وقد درست في المعهد العالمي للفنون المسرحية وقد إنطلقت في عام 2013 في مسرحية درب السلامة، وقد شاركت فيما بعد في العديد من الأعمال الدرامية المعروفة، ومن أبرزها في عينيها اغنية وحب في الأربعين، كما وقد شاركت في مسرح الأطفال، وقامت بالأعمال الغنائية والإستعراضية.