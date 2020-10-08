شاهد.. لحظة سقوط نيزك في المكسيك

سجلت كاميرات خاصة بتصوير الغلاف الجوي، لحظة اختراق نيزك للغلاف الجوي وهبوطه على الأرض.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من المكان الذي سقط فيه النيزك، شمالي المكسيك.

وأوضح خبراء أن الانفجار الذي التقطته الكاميرات، نتيجة احتكاك جسم النيزك بالغلاف الجوي، غالبا ما يؤدي إلى تفتت الأجسام السماوية قبل ارتطامها بالأرض. وفق سبوتنيك

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وبحسب قسم الزلازل والبراكين التابع لمعهد البحوث الجيولوجية والغلاف الجوي في المكسيك، اخترق النيزك أجواء الأرض في الساعة 8:18 مساء أمس بالتوقيت المحلى للمكسيك.