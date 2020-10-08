تراند اليوم : رابط نتائج السادس الاعدادي 2020 .. موقع ناجح نتائج السادس الاعدادي 2020

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وكالات/ الخليج 365/ أعلن موقع ناجح للنتائج اليوم عن روابط نتائج السادس الاعدادي ( العلمي والادبي) للعام الدراسي 2020 .
ونشرت وزارة التربية، الاربعاء، النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي (العلمي ، الأدبي)، للعام الدراسي 2019 – 2020.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، ان “رابط النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي (العلمي ، الادبي) ، للعام الدراسي 2019 – 2020، كالتالي:
رابط نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع المحافظات: اضغط هنا
– رابط نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع المحافظات: اضغط هنا
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