انتقادات واسعة للمغنية الأميركية "ريهانا" بعد إهانتها للمسلمين

تعرضت المغنية الأميركية، ريهانا، إلى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقحام أثر إسلامي خلال عرض للملابس الداخلية أقيم بمدينة لوس أنجلوس، مطلع أكتوبر الجاري.

واتهمت ريهانا بالإساءة للدين الإسلامي، وطالب معلقون بأن تبادر إلى تصحيح ما قامت به، لأن عرض الملابس الداخلية ليس مقاما ملائما للأثر الإسلامي.

وبادرت المغنية ريهانا على الفور بالاعتذار إلى المسلمين، حيث وصفت ما حدث بـ"الإساءة غير المقصودة".

من ناحيتها، شكرت النجمة الأميركية من قاموا بتنبيهها إلى ما جرى في عرض لوس أنجلوس. وفق سكاي نيوز عربية

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وكتبت ريهانا في منشور على موقع "إنستغرام"، أنها تريد شكر المسلمين بعدما نبهوها إلى الإساءة التي وردت على نحو غير متعمد في عرض لوس أنجلوس".

وأضافت "والأهم من ذلك، أريد أن أعتذر منكم عن هذا الخطأ غير المبالي"، لأنه سببا جرحا لكثير من المسلمين، بحسب قولها.

وأوردت "ريهانا" أنها تشعر بحزن شديد من جراء ما حصل، لأنها ترفض أن تسيء لأي دين، ووصفت استخدام الأثر الإسلامي في أغنية العرض بالأمر غير المسؤول، واعدة بعدم تكراره.