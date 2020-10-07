تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الجزء الثاني الحلقة 28 مترجمة للعربية HD عثمان ٢٨ HD

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 الاولى من الموسم الثاني تحميل ومشاهدة قيامة عثمان 28 أونلاين بدون تقطيع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 28 الأولى مترحمة للعربية وكاملة، وفي الأحداث خاص الغازي عثمان أولى معاركه ضد الصليبين برفقة مقاتليه، والتي تزامنت مع عودة والده أرطغرل للقبيلة.

وواصل عثمان في الموسم الثاني حربه ضد الخونة والجواسيس والمغول والصليبين.

وتدور الأحداث في الاناضول وعلى حدود مدينة سوغوت وأبرز الأحداث تتحدث عن صراع عثمان مع التمدد الصليبي وحياته في خدمة الدولة السلوجقية ووضعه لنواة الدولة العثمانية.

ونقلت قناة atv التركية مسلسل قيامة عثمان في بث مباشر في تمام الساعة الثامنة مساءاً.

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عثمان الموسم الثاني الحلقة الاولى الاربعاء 20:00على ATV. ATV ، الذي سيظهر أمام الجمهور في موسم ثانٍ ، في تركيا وشاهد العالم باهتمام وتصنيف في موسمه الأول الرائد `` منظمات عثمان '' يبدأ الموسم الثاني يوم 7 أكتوبر مساء الأربعاء.

المسلسل الأكثر مشاهدة مساء الأربعاء يدخل الموسم بحلقة مذهلة. قدمت المقدمة الثانية ، التي نُشرت في الحلقة 28 المنتظرة بشدة ، أدلة حول الشخصيات الجديدة لمؤسسة عثمان ومشهد المعركة الرائع. بعد موسمها الأول الذي قلب التصنيف ، ستستمر مؤسسة عثمان ، التي رفعت التوقعات إلى القمة مع إضافة ممثلين ماهرين وموهوبين إلى طاقمها ، لتكون لا غنى عنها في أمسيات الأربعاء هذا الموسم بأماكنها المتجددة ، قصة مليئة بالمفاجآت والشخصيات الضائعة. الإنتاج وتصميم المشروع والسيناريو يخص محمد بوزداغ ؛ افتتاح الموسم لمؤسسة عثمان ، مديرها العام متين غوناي ودورها الرئيسي بوراك أوزجيفيت بشخصية عثمان بك ، ستتميز بمشهد معركة ضارية حيث يواجه كايي الألب والجيش البيزنطي من قبل عثمان بك.

استمرارًا لتصوير الموسم الثاني بأقصى سرعة ، تحدث المسلسل كثيرًا مع ممثلين مثل Cüneyt Arkın و Erkan Avcı و Kanbolat Görkem Arslan و Seçkin Ozdemir و Ahmet Yenilmez و Emin Gürsoy و Umut Karadağ و Bahtiyar Engin و Seray Kaya ، والذي أضافه إلى طاقمه الجديد قبل الموسم الجديد.

مؤسسة عثمان ... قصة مسيرة من 400 خيمة إلى إمبراطورية عالمية تأسست بـ "الحب الإلهي". للاشتراك أعطت اسمها لأعظم إمبراطورية في التاريخ "بالحب". التمرد على النظام الفاسد الذي كسر 72 دولة ، والأمل في صرخة المضطهدين الصامتة ، أصبح اسم المؤسسة ... مؤسسة عثمان ... قصة مسيرة من 400 خيمة إلى إمبراطورية عالمية تأسست بـ "الحب الإلهي".

رابط البث سيتم وضعه بعد قليل