شاهد: مصرع طفل بين أنياب فرس النهر

لقي طفل مصرعه أثناء لعبه على شاطئ فيكتوريا في كينيا، بعد أن هاجمه فرس النهر المتوحش وجره تحت المياه، وعلى الرغم من أن الحيوان أفلت الطفل في النهاية إلا أن الأخير فارق الحياة متأثرا بجروحه جراء الهجوم.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لقطات للحادث المروع، الذي وقع في الـ 16 من أيلول/سبتمبر الماضي.

وأظهرت اللقطات الطفل الصغير وهو في فم فرس النهر يجره تحت المياه العكرة وسط صراخ الأهالي الذين لا يدرون ما الذي يجب عليهم فعله لإنقاذ الطفل.

وخرج فرس النهر برأسه من المياه وهو ممسك بالطفل بفمه والأهالي يصيحون ويصرخون ويقذفون الحيوان بالحجارة كمحاولة منهم لإنقاذ الطفل.

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في نهاية المطاف ترك فرس النهر الطفل من فمه لكن الطفل كان أصيب بالفعل بجروح بالغة أودت بحياته.

ورغم أن فرس النهر يتغذى على النباتات بشكل أساس إلا أنه يتسم بالعداء مع حجمه الهائل وأسنانه الحادة التي تجعله يُدرج ضمن فئة الحيوانات القاتلة.

ولفرس النهر قدرة على قتل الإنسان بوزنه فقط الذي يتراوح ما بين 3000 إلى 9000 رطل أي ما يعادل 1360-4082 كيلوغراما.

ولدى هذه الحيوانات قدرة على الصمود تحت الماء لمدة قد تصل إلى 5 دقائق دون الحصول على الهواء، وتؤكد بضع إحصائيات وتقارير أن فرس النهر يقتل نحو 500 شخص في أفريقيا سنويا.