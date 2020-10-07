تراند اليوم : موعد صدور نتائج البكالوريا 2020 سوريا

موعد صدور نتائج البكالوريا 2020 سوريا أنهت وزارة التربية السورية ترتيباتها لاعلان نتائج البكلوريا 2020 لجميع الطلاب عبر وسائل متعددة في جميع المدن والمناطق السورية. نشرت التربية عبر موقعها الالكتروني رابط نتائج البكالوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب.

ننشر لكم قرائنا الكرام نتائج بكالوريا سوريا التكميلي للعام 2020 حسب رقم الاكتتاب والتي أعلنت عنه قبل قليل وزارة التربية والتعليم السورية للعام 2020 عبر موقعها الالكتروني.

جهذا ويسعى طلاب البكالوريا للعام 2020 الدورة الاولي للالطاع على نتائج التكميلي في البكالوريا لجميع المحافظات السورية من خلال رابط مباشر للفحص، والذي ننشره لكم اليوم لكي تتمكنوا قرائنا الكرام من التعرف على نتائج الدورة الثانية التكميلي بكالوريا سوريا بكل سهولة ويسر.

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رابط نتائج البكالوريا دورة الرئيسية لسوريا عام 2020

تم التأكيد من وزير التربية والتعليم السورية لعام 2020، سوف يتم الإعلان عن نتائج المدرسة بعد عيد الأضحى المبارك، لكن النتائج الخاصة بالبكالوريا سوف يتمكن الطلاب والطالبات، أن يتم الاستعلام عن نتائجهم في خلال ساعات القادمة،

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عبر الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم بدولة سوريا العربية.

وكتب يتم تسهيل على الطلاب في الحصول على النتيجة الخاصة بهم دون النزول من المنزل، والحفاظ على سلامة وصحة الطلاب من الوباء الذي انتشر في جميع بلدان العالم، تم إعلان وزارة التربية والتعليم السورية عن إنشاء رابط يظهر عليه النتيجة.