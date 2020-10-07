تراند اليوم : فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان فما السبب!

عمان/ الخليج 365

أعلنت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر فسخ خطوبتها من عبد الله كنعان، بعد مرور شهر فقط من خطوبتها.

ونشرت زين عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" "الحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. تم فسخ خطوبتي على عبدالله كنعان.. وقدر الله وما شاء فعل".

وجاء ذلك تزامنا مع أخبار عن إلقاء القبض على خطيب زين كرزون من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية بتهمة تعاطي الممنوعات، وبحسب بعض المواقع ضبط عبد الله الأسبوع الماضي وكان بحوزته مواد مخدرة.

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وزين كرزون هي شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرزون من مواليد 25/6/1990 وقد سطع اسمها بسبب تطبيق سناب شات، حيث تعتبر من أبرز الناشطات في التطبيق ولها شقيقة توأم تدعى هيا، وهي تنشط أيضا عبر السناب شات.

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وكانت قد أعلنت زين كرزون، خطوبتها على عبد الله كنعان في حفل عائلي تم في الأردن بالتزامن مع عيد ميلادها منذ حوالي الشهر.