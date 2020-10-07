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تراند اليوم : نتائج الامتحان المهني 2019 دفاتر .. تحميل نتائج الامتحان المهني السلم 11 2019 دورة شتنبر 2019

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نتائج الامتحان المهني 2019 دفاتر .. تحميل نتائج الامتحان المهني السلم 11 2019  دورة شتنبر 2019 أعلنت وزارة التربية الوطنية النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2019 . وقالت التربية إن النتائج أسفرت عن نجاح 6250 مترشحاً ومترشحة من أصل 32544 .هيئة التدريس 5825 ، هيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي 193 ،هيئة التيسير والمراقبة المادية وامالية 29، هيئة الأطر المشتركة 182 .

ويمكن الاطلاع علـى تلك النتائج بالأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن وبالمديريات الإقليمية للوزارة أو على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.

ويمكنك تحميلها مباشرة من هنا :

 

 

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