تراند اليوم : متى تظهر اعراض فيروس كورونا

متى تظهر اعراض فيروس كورونا ؟ تظهر متى اعراض فيروس كورونا حسب علماء بعد خمس ايام من الاصابة بالفيروس.

وتوصّل علماء يدرسون فيروس كورونا الجديد أن الأعراض تظهر على الشخص المصاب 5 أيام من الإصابة بالفيروس.

وأكدت دراسة أجراها علماء الصحة العامة أن فترة الحجر الصحي للشخص المصاب والبالغة 14 يومًا هي فترة "معقولة".

وذكرت الدراسة التي أجرتها كلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" أن التقديرات المبكرة تشير إلى أن متوسط فترة الحضانة لفيروس كورونا الجديد هي 5.1 يوما، وهي أكثر بذلك من فترة الحضانة لفيروس "الانفلونزا الشائع."

وعادة ما يسهل التقدير الدقيق لفترة الحضانة الفيروس على الخبراء التنبؤ بديناميكية العدوى واعتماد تدابير وقائية فعالة لمكافحة الفيروس.

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ووجدت الدراسة أن أقل من 2.5% من المصابين ظهرت عليهم الأعراض خلال 2.2 يوما ، في حين أن 97.5% من المصابين ظهرت عليهم الأعراض خلال 11.5 يوما.

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وقال المؤلف البارز في الدراسة جاستين ليسلر، الأستاذ المشارك في قسم علم الأوبئة في مدرسة بلومبرغ: "بناءً على تحليلنا للبيانات المتاحة للجمهور، فإن التوصية الحالية البالغة 14 يوما للرصد النشط أو الحجر الصحي معقولة، على الرغم من أنه في تلك الفترة سيتم تفويت بعض الحالات على المدى الطويل".

وقد قدر الباحثون أنه مقابل كل عشرة آلاف شخص يخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، فقط 101 فردا تظهر عليهم أعراض الفيروس بعد خروجهم من الحجر.

تجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد حاجز الأربعة آلاف حالة وفاة، وفق وسائل إعلامية، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين. ووصلت الحصيلة إلى 4.011 حالة وفاة جراء الفيروس الذي بات منتشرا في أكثر من 100 دولة وأصاب نحو 110 آلاف شخص.