تراند اليوم : نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019

نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2019 نتائج الامتحان المهني السلم 11 2019 نتائج الامتحان المهني 2019 دفاتر نتائج الامتحان المهني لعام 2020 اصبحت متاحة الأن عبر موقع وزارة التربية الوطنية في دولة المغرب لجميع الولايات، ووأعلنت وزارة التربية والتعليم الوطنية في المغرب قبل قليل كافة نتائج الامتحان المهني لعام 2020 ، عبر موقعها الالكتروني لجميع المتقدمين للامتحان المهني للاطوار التعليمية المختلفة الابتدائية والاعدادية والثانوية كافة في جميع الولايات المغربية .

وجائت نتائج هذه الامتحانات عن نجاح ما مجموعه 6813 مترشحا ومترشحة من أصل 37472 مترشحا ومترشحة، موزعين حسب الهيئات كالآتي :

1 – هيئة التدريس : 6305 ؛

2 – هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي : 245 ؛

3 – هيئة التوجيه والتخطيط التربوي : 28 ؛

4 – هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية : 31 ؛

5 – هيئة الأطر المشتركة : 204 ؛

ويمكن الاطلاع علـى تلك النتائج بالأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن وبالمديريات الإقليمية للوزارة أو على الموقع الالكتروني للوزارة www.men.gov.ma.