تراند اليوم : فيديو الكويتي الذي ضرب المصري

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي لفيديو لرجل كويتي وهو يضرب بائع مصري ،مما أثار غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي ودفع بقوات الامن الكويتية للقبض على الجاني، وحاز فيديو الكويتي الذي ضرب المصري على نسب عالية من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي وترند جوجل الشهير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي عندما توجه مواطن كويتي إلى التسوق من جمعية "صباح الأحمد".

وما إن فرغ من ذلك، حتى توجه إلى دفع ثمن مقتنياته بأسلوب يخالف لوائح المتجر، غير أن العامل المصري "وليد" اعترض على سلوكه وطالب منه الالتزام بقواعد الجمعية، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات على وجه.

وقال الشاب المصري إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل بحكم أن المعتدي يكبره سنا وأضاف بأنه "كان مؤمنا بأنه سيأخذ حقه بالقانون". وبالفعل توجه بعدها نحو قسم الشرطة لتقديم شكوى.

فيديو/ محاسب «كاشير» جمعية مدينة صباح الاحمد التعاونية وليد صلاح يحكي تفاصيل حادثة الاعتداء عليه. pic.twitter.com/3eB2PHODau — المجلس (@Almajlliss) July 26, 2020

— المجلس (@Almajlliss)