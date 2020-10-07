تراند اليوم : شاهد بالفيديو: تفاصيل إعتداء مواطن كويتي على مصري فى أحد المتاجر

القاهرة/ الخليج 365

انتشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يوثق لحظة إعتاء مواطن كويتي على شاب مصري يعمل "كاشير" في إحدى المتاجر في الكويت.

وفي الفيديو، يظهر الشاب الكويتي حيث يقوم بضرب الشاب المصري على دفعات أثناء المحاسبة على بعض البضائع التي كان قد إشتراها من المتجر.

وعلق وليد صلاح، الشاب المصري الذي تعرض مؤخرا لاعتداء في الكويت، على أنه لن يتنازل عن حقه، وأن الكويت دولة قانون وسيسترد حقه بالقانون.

مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعيه_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه 😡 أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟

أما السيد ناصر ذعار العتيبي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية @naser_alotibi82 pic.twitter.com/FGu8SXbvL6 — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) July 26, 2020

— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim)

وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية أمس الأحد في عدة قنوات مصرية، إنه رفض رفع يده على الشخص الكويتي المعتدي عليهن وذلك لكبر سنه.

وأضاف: "الناس اللي بتقولي مضربتش الراجل ليه.. أحب أقولهم احنا في دولة قانون، والقانون في الكويت بينصر المظلوم".

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وتابع: "ماينفعش أمد أيدي على راجل قد أبويا وهو معاه مراته وابنه.. دي حاجة وحشه في حقهم".

وبدورها، طالبت، وزيرة الخارجية والمغتربين المصرية، نبيلة مكرم بحذف فيديو الاعتداء حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.

ودعت الوزيرة وليد صلاح إلى عدم التنازل عن حقه، قائلة: "لا بد أن يتمسك وليد بحقه القانوني، وإذا تنازل عن حقه نحن سنطالب به، المواطن في الخارج سفير لدولته، وحق المصري يعود إليه بالإجراءات القانونية، وهناك الكثير من الإجراءات تعيد حق المواطن المصري".

وأكد قنصل عام مصر بالكويت، هشام عسران، أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

وأوضح القنصل المصري أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة، وتجري متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري الذي تم الاعتداء عليه.

كذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب المصري، يتقدمهم رئيسها ناصر ذعار العتيبي.