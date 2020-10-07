تراند اليوم : خطبة عيد الأضحى 2020

خطبة عيد الأضحى مكتوبة ومشكولة، ‏يرتبط عيد الأضحى بفريضة الحج، وهو الموسم الذي يختم بالتكبير، والذكر، وذكريات تجدد عبر الزمان، والمكان، وتحييها الأجيال جيلا بعد جيل، ويتعمق فيها ايمانا، وتزداد صفاءا، ‏و لمعان، ‏ويوجد فيها الروح، ويزيد فيها الأيمان، ‏كما أن مشاعر العيد مشاعر لا توصف، وأحاسيس لا تكتب يتذوقها الذي يؤديها، وهي استشارة للذي يحضرها، ويحس بها الذي لبى ندائها، ونظر للكعبة، وقبل الحجر، وصلي عند المقام، ويضحي كما ضحى سيدنا إبراهيم عليه السلام، ما يطيع كما اطاع سيدنا إسماعيل عليه السلام، ويطوف أيضا كما اطاف سيدنا محمد عليه السلام.

خطبة عيد الأضحى مكتوبة ومشكولة

‏ليت الأمة تتعلم الفداء في الإسلام، بعد ان تكاثرت عليه الأعداء، وقد تكالبت عليه الأكلة من الأمم، وحرقت كتابة، وإستهزات في بنيتها، وتعطلت علي الحدود، وازدادت عليه الصدور، وسلبت مقدساتها، وانتهكت اعراضها، وسفكت دمائها، واصبح الإسلام غريبا في وطنه، وامسى الدين طريدا بين أهله، ولكن نصرة الله عز وجل كانت الفداء، وسيدنا ابراهيم عليه السلام اسرة ثابتة قدمت للاسلام، وعاشت الايمان، واليقين، واليكم في مقالنا هذا خطبة عيد الأضحى مكتوبة ومشكولة :

ان الحمد لله نحمده ونستعينه، ‏ونعوذ بالله من شرور انفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يضله الله فلا هادي، له، وأشهد أن لا اله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، اما بعد :

أوصيكم عباد الله بتقوا الله، وتقدير وشكر الله على ما انعم علينا من نعم، وفقنا له من الخير، فله الحمد، وله الحمد رب السماوات ورب الأرض، رب العالمين، أيها الأخوة اليوم هو يوم عيد الأضحى، يوم أكل وشرب، وذكر الله تعالى، يوم فيه نأكل ونشرب، ونزور أقاربنا، وارحامنا، وأحبابنا، وليوقر الصغير الكبير، ويرحم ‏الكبير الصغير، وان نجلس مع ‏أولادنا، وبناتنا فإنهم أمل هذه الأمة هم المستقبل، وبين الحاضر، وحثهم على القرب من الله سبحانه وتعالى، وطاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبر الوالدين.

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خطبة عيد الأضحى مكتوبة ومشكولة، ايها المسلمون عليكم بالقرائض المحتمات، والتي كتبها رب العباد، وادورا الصلاة المفروضة، وانها عمود الدين، والفارق ما بين الكافر، والمسلم، وعليكم ان تؤدوا زكاة اموالكم، وان تصوموا رمضان، وحجوا بيت ربكم، وان فعلتم فان التوفيق هو رفيقكم.

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خطبة ثانية عي الاضحى

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الامين، وعلى من اصطفاه الله من العالمين، ام بعد :

اوصى نفسي واياكم بالحفاظ على امهاتنا، وهي الوظيفة الكبرى، ووظيفة الدعوة الى الله عز وجل، ومهمتنا الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والمهمة التي لها خلقنا، والتي هي المصدر الاساسي في خيراتنا، وعزنا، وسبيل نصرنان وان الذنوب اثر في محق البركة، وفي قلة الرزق، وفي ضعف الابدان، وكثرة الهموم والغموم.

وان المحنة ما بين المسلمين، والتواد فيما بينهم هي غاية عظمى من غايات الاسلام، ويجب ان نجاهد في انفسنا، وان من حكم العيد ومنافعه علينا، التواصل ما بين المسلمين، وتقارب القلوب فيما بينهم، وارتفاع الوحشة، والغم، والهم، وانطفاء الحسد، والضغائن، وان التراحم فيما بيننا والتعاون هو صفة المؤمنين.

خطبة عيد الأضحى مكتوبة ومشكولة، الاضحية سنة نبوية تذبح بعد صلاة العيد، وياكل منها صاحبها، ويهدق الى اقاربه، ويتصدق منها على المساكين، واعلموا انه اذا اجتمع في يومكم هذا عيدان، عيد الجمعة، وعيد الاضحى، واذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد ان يصلي صلاة الجمعة، او ان يصليها ظهرا، وانه جائز.