تراند اليوم : علاج مصري لعلاج كورونا ثمنه أقل من دولار

القاهرة - الخليج 365

كشف رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، محيي حافظ، مساء الاثنين، عن علاج جديد ضد فيروس كورونا تجري التجارب عليه في الجامعات المصرية، سعره أقل من دولار واحد.

وقال حافظ لتلفزيون "صدى البلد" إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا، وتجري التجارب عليه في الجامعات المصرية.

وأضاف حافظ، أن وزارة الصحة بدأت مؤخرا بإضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها، منوها بأن سعر هذا الدواء لا يتخطى 15 جنيها، أي أقل من 1 دولار، وفقا لموقع روسيا اليوم.

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كما أكد المسؤول المصري أن لقاحا مصريا خالصا يجري تطويره بمصنع 6 أكتوبر، بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى، وقال إن العلماء المصريين يعملون على هذا اللقاح منذ 4 أشهر حتى الآن.

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وبين حافظ أنه ستجري تجربته على 500 شخص من الأصحاء، مضيفا أنه من المقرر أن تظهر نتائجه منتصف سبتمبر المقبل.