الفنان التركي نجاتي شاشماز "مراد علمدار" مهدد بالسجن 12 عاما

كشف الموقع التركي “sozcu"، تفاصيل قضية الممثل نجاتي شاشماز المشهور عربيا بلقب "مراد علمدار" في مسلسل "وادي الذئاب".

وأفاد الموقع، بأن هناك قضية طلاق بينه وبين زوجته في المحاكم، ومن أجل أن ينتصر قام باختراق هاتف زوجته وحصل على رسائل خاصة.

وحصل شاشماز، على 11 تسجيلاً صوتياً، بدون أخذ إذن من زوجته، وكان يتجسس على محادثاتها عبر تطبيق “واتساب”.

وتوجهت زوجة الفنان التركي بشكوى للمدعي العام اتهمت زوجها باختراق خصوصيتها وتسجيل مكالمات بدون إذن، وأعد المدعي العام لائحة باتهام شاشماز “انتهاك خصوصية الحياة الخاصة” و”انتهاء سرية سلسلة اتصالات”، وقد تصل عقوبته إلى السجن 12 عاما. وفق موقع "الإمارات نيوز"