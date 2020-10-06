تراند اليوم : باحث من جامعة الإسراء يتوصل إلى تطوير خلطة اسمنتية تحققنتائج أفضل

غزة / الخليج 365

توصل الباحث الدكتور عبد الفتاح قرمان رئيس قسم متطلبات الجامعة في جامعة الإسراء إلى تطوير خلطات اسمنتية بغرض تحقيق أفضل النتائج في مجال تقنين الطاقة والعزل الحراري والمائي والصوتي للأبنية، خلال دراسة علمية مُحكمة، تناولت تأثير إضافة بعض المواد المنشطة للسطح على خواص العجائن الاسمنتية".

وأوضح د."قرمان" أن البحث المحكم تم نشره في المجلة الدولية للعلوم والبحوث (IJSR) الصادرة في عددها الثاني لشهر فبراير 2016.

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وكان من نتائج هذا البحث تطوير تقنيات حديثة صديقة للبيئة تستخدم في أنظمة العزل الحراري والتسطيح من خلال المواد المنشطة للسطح، مما يؤدي لتحسين مقاومة المباني الخرسانية للظروف الجوية الباردة والحارة على حد سواء، وبذلك تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة المهدرة في تكييف المباني صيفاً وشتاءً.

ويأتي هذا البحث في سياق السعي الدائم والدعم التي توليه جامعة الإسراء للبحث العلمي وخصوصاً الأبحاث التي تلامس الاحتياجات الملحة، والتي تعمل على خدمة المجتمع والبيئة.

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