تراند اليوم : في جورجيا.. أسد ونمر ودب يعيشون في بيت منذ 15 عاماً

جورجيا- المشرق:

قالت الشرطة في جورجيا غن من أغرب المشاهد وجود الأسد "ليو" والنمر "شرخان" والدب "بالو" يعيشون معا في سلام وانسجام منذ 15 عاما، داخل حديقة للحيوانات في ولاية جورجيا الأمريكية.

وكانت الشرطة المحلية في ولاية جورجيا بعد حملة تفقدية لأحد المنازل، وجدت الأصدقاء الثلاثة في الطابق السفلي في حالة مزرية.

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وأجريت عملية جراحية مستعجلة للدب بالو، وبعد العملية لم يفترق الأصدقاء الثلاث منذ إنقاذهم، ويعيشون حياة سعيدة مع بعضهم البعض.

ورصدت حالات كثيرة لحيوانات مختلفة تعيش جنبا إلى جنب، مثل كلاب مع فيلة، وقطط مع ثعالب وزرافة مع النعام، ولكن مع ذلك، لا شيء يمكن أن يقارن مع الانسجام الذي يسود بين دب أسود وأسد إفريقي ونمر بنغالي.

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