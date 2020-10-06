تراند اليوم : في يوم المرأة.. أمريكية تتفاجأ بأن زميلتها في العمل هي والدتها

وكالات/ الخليج 365

اكتشفت امرأة أمريكية أن والدتها التي كانت تبحث عنها طوال 15 عاماً أنها كانت زميلتها في العمل على مدى أكثر من عامين، وذلك بعد أن نظرت إلى صورة والدتها الحقيقية، وشاركت جيني توماس من روتشستر بنيويورك في برنامج تي إل سي من بين 16 شخصاً يبحثون عن ذويهم، وساعدها البرنامج في العثور على والدتها، التي كانت قربها لوقت طويل دون أن تعلم بذلك.

وقالت جيني في حديث لصحيفة نيويورك بوست إنها شعرت بالصدمة، عندما علمت أن زميلتها السابقة في العمل نيتا فالديز هي والدتها التي كانت تبحث عنها في كل مكان، وكانت تنظر في وجه كل امرأة تصادفها في الشارع، علها تعثر عليها.

وكانت نيتا قد اضطرت للتخلي عن طفلتها التي أنجبتها خارج إطار الزواج لمركز للرعاية الاجتماعية، بسبب خوف والدها الوزير السابق على مستقبله السياسي، لكنها لم تكن على علم، بأن ابنتها أمضت سنوات طويلة تبحث عنها بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، وبعد كل هذه السنوات، أدركت جيني من خلال البرنامج أنها سبق والتقت بوالدتها قبل حوالي 10 سنوات، بل وأمضت ساعات طويلة من العمل برفقتها، عندما كانت تعمل في مستشفى روتشستر، وخلال الوقت الذي عملت فيها جيني مع والدتها، نشأت بينهما علاقة صداقة قوية، لكنها تعترف بأنها لم تشعر يوماً بأي نوع من المشاعر تجاهها.