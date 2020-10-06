تراند اليوم : شاهد بالفيديو: مقلب كاميرا خفية أوشك أن يقتل شابًا سعوديًا

وكالات/ الخليج 365

قالت صحيفة سبق السعودية إن أحد فيديوهات المقالب، بطله سائق سيارة أجرة بجدة تجاه عدد من زبائنه، أثار حفيظة الكثير من متداوليه بـ"تويتر" والأجهزة الذكية، بعد أن كاد يتسبب في كارثة لشاب، رمى نفسه من المركبة وهي تسير، بعد أن أوهمه سائق الأجرة بأنه "إرهابي"، ويريد تفجير الموقع.



وبحسب الصحيفة، جاءت ردود الفعل في كثير منها حاملة علامات الاستياء والتذمر؛ لقيام السائق بهذه الشخصية، بعد أن أخاف عددًا من الأشخاص داخل سيارة الأجرة، بادعائه أنه "إرهابي"، ويلبس حزاما ناسفا؛ إذ كاد يتسبب بحدوث مكروه لأحد الشبان الذين معه.

وأكد متداولو المقطع أن الممثل أخطأ في علاج الفكر الإرهابي بهذه الطريقة، ولكن عليه إيجاد طرق أفضل من هذه الطريقة الخطيرة، منعا لحدوث أشياء غير متوقعة في الحسبان بحدوث مكروه لمن يمثل عليهم "المقلب".



وعلق الفنان الممثل والمنتج التلفزيوني محمد الزهراني قائلا: "هذا العمل غير أخلاقي؛ ويجب محاسبة من أجازه، ومن أعطى تصريحا للتصوير؛ فمادة مثل هذه، يُستغل فيها خوف المجتمع، لا تجوز؛ فالعمل الإعلامي أرقى، ورسالة سامية، لكن استغلال مخاوف الناس، وهو لا يعلم ردة فعلهم صغارا أو كبارا في السن، لا يجوز، خاصة أن ردة فعلهم قد تكون سلبية وضارة وعكسية؛ لذا أرى محاسبة من عمل وكتب وصوَّر المشهد"، وفقا لـ"سبق".