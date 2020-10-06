تراند اليوم : كيف يسبب زيكا تشوهات بمخ الأجنة ؟

وكالات/ الخليج 365

قال علماء في دراسة إن فيروس زيكا يمكنه إحداث إصابات سريعة تتلف خلايا أدمغة الأجنة في مرحلة النمو داخل الرحم. وذكر الباحثون أن دراستهم لا تقدم برهانا على العلاقة السببية المباشرة بين الفيروس وحالة صغر حجم الرأس، لكنها تحدد المكان الذي يمكن أن يسبب فيه الفيروس أقصى ضرر للأجنة في مراحل النمو الأولى.

وأوضحت الدراسة أن الفيروس الذي ينقله البعوض يصيب أحد أنواع الخلايا المكونة لقشرة المخ، وهي الطبقة الخارجية المسؤولة عن القدرات الذهنية والوظائف العقلية العليا.

ووجد الباحثون أن هذه الخلايا -عند تعريضها للفيروس في المختبر- تصاب به خلال ثلاثة أيام وتتحول إلى "مصنع لإنتاج الفيروس" وتكاثره وتموت بمعدل أسرع من المعتاد.

وقال الباحث هنغلي تانغ كبير المشرفين على هذه الدراسة من جامعة ولاية فلوريدا إن الدراسة توضح أنه بمجرد دخول الفيروس إلى المخ يصبح بوسعه الوصول إلى تلك الخلايا.

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وذكر تانغ أن الدراسة تشير إلى أن بإمكان الفيروس إحداث الضرر الذي يظهر في حالة صغر حجم الرأس ويتسبب في مشاكل تتعلق بالنمو.

وارتبط فيروس زيكا بالعديد من حالات صغر حجم الرأس في البرازيل، وانتشر بسرعة إلى دول بأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ دولية في الصحة العامة.

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ولا يزال العلماء يجهلون الكثير عن الفيروس وما إذا كان يتسبب بالفعل في حالة صغر حجم الرأس.

وقالت البرازيل إنها أكدت أكثر من 640 حالة من صغر حجم الرأس، وتعتبر أن معظمها يرتبط بعدوى زيكا لدى الأمهات. وتبحث البرازيل في أكثر من 4200 حالة مشتبه بها من صغر حجم الرأس.

وقالت أميليا بونتو الخبيرة بجامعة سانت لويس في مجال الفيروسات التي تنقلها المفصليات مثل البعوض والقراد في بيان "من خلال تحديد إذا ما كان فيروس زيكا يصيب خلايا المخ وما يحدث للخلية المصابة، تبدأ هذه الدراسة في التعامل مع أسئلة تتعلق بكيف يمكن لفيروس كان معروفا بأنه يسبب مرضا بسيطا أن يرتبط بحالة صغر حجم الرأس".

وقال الباحث هنغلي تانغ إن الأمر يستلزم إجراء دراسات في المستقبل للبرهنة على ما إذا كان فيروس زيكا يسبب حالة صغر حجم الرأس.

وقال "نعرف أن الناس سيهتمون بمعرفة هذه المعلومات، لكن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد. وفي نهاية المطاف يجب أن يجيء الدليل من الحقل الإكلينيكي ومن دراسات على حيوانات التجارب".

ويعكف الباحثون حاليا على زراعة ما يصفونه بأنه "مخ مصغر" في المختبرات يتكون من خلايا جذعية لتعرّف كيفية تأثير الفيروس على وظائف النمو على مدى زمني أطول.

وعثر على آثار لفيروس زيكا في موائع الجسم وأنسجة الأمهات والأطفال الرضع المصابين بحالة صغر حجم الرأس.