تراند اليوم : نادي ريال مدريد يستقبل "دوابشة" الشهر الجاري

رام الله/ الخليج 365

قال رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب في تصريح صحفي اليوم السبت، إن نادي ريال مدريد الاسباني، سيستقبل الطفل أحمد دوابشة، الناجي الوحيد من جريمة حرق قطعان المستوطنين لمنزل عائلته العام الماضي في بلدة دوما جنوب نابلس الشهر الجاري.

وأضاف الرجوب، أن النادي الإسباني، وبالتنسيق مع سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا، كفاح عودة، سيستقبل الطفل دوابشة، واثنين من عائلته، إلى جانب أحد أعضاء رابطة ريال مدريد في فلسطين، وذلك في 17 من آذار الجاري.

وأكد أن إدارة النادي الملكي قد تعاطفت بشكل سريع، مع قضية الطفل دوابشة، عقب انتشار صور للطفل المنكوب، مرتدياً قميص النادي، أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.

وأعرب الرجوب عن اعتزازه وتقديره لموقف النادي العريق باستقبال الطفل دوابشة، معتبراً أن تلك الزيارة سيكون لها أبعاد إنسانية كبيرة تقدم من خلال الرياضة.