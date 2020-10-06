شاهد : الدكتورة خلود تفاجئ متابعيها بعد خسارتها 12 كيلو

تصدرت نجمة السناب شات الكويتية الدكتورة خلود، اليوم الثلاثاء، تريند جوجل بعد ظهورها بصورة جديدة تبين خسارتها المفرطة بالوزن بعد إتباعها حمية غذائية ساعدتها على خسارة 12 كيلو من وزنها.

وشاركت خلود، صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بدت فيها مختلفة، حيث ظهر وجهها أكثر نحافة عن المعتاد، لتعلق على صورتها قائلة:”حسبت جمالها بدرا منيرا.. وأين البدر من ذاك الجمال.. حبيت أغازل نفسي.. سويت رجيم الكيتو ضعفت 12 كيلو.. أحبكم”.

وكشفت الدكتورة خلود عن الطريقة التي اتبعتها لإنقاص وزنها، والتي ظهرت نتائجها سريعًا لمتابعيها على السوشال ميديا، مشيرة إلى أنها تتبع نظامًا غذائيًا يسمى “الكيتو". حسبما أورد موقع "المرصد".

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وأشارت خلود إلى أنها تتبع هذا النظام دون مساعدة أي طبيب، معلقة: “أنا بروحي لحد الحين.. هو بس في البداية صعب بس بعدين تعودت”.

وتحدثت خلود حول هذا النظام، قائلة: “الابتعاد عن الكربوهيدرات والنشويات والاعتماد على البروتين والدهون.. واقرأوا عنه شوية في غوغل، هناك تفاصيل تحتاج لقراءة”.