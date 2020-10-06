موت أثناء رحلة علاج أسنان في تركيا والسبب صادم!

لقي رجل أيرلندي مصرعة، وترك اثنان من أصدقائه في حاله حرجة، خلال رحلة لعلاج الأسنان في تركيا.

وأشار موقع "سبوتنيك "، إلى أن الشبان الثلاثة توجهوا إلى مدينة مارماريس التركية في رحلة علاجية، يوم السبت الماضي، حيث سافر الثلاثي من أيرلندا الشمالية للخضوع لعملية تبييض الأسنان في تركيا.

وتناول الشبان الثلاثة أدوية مرتبطة بالعلاج، قبل أن يعثر عليهم فاقدي الوعي في شقة مستأجرة في مارماريس.

وكشفت التقارير أن الضحية يدعى ريتشارد مولوي ويبلغ من العمر 33 عاما، فيما تحسنت حالة صديقيه ديكلان كارسون وآرون كالاهان بعدما دخلا في غيبوبة.

وجهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "ندعم أسرة المتوفي في تركيا ونحن على تواصل مع السلطات التركية".