لأول مرة: صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

أظهرت صور تنشر للمرة الأولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، بعد إعلان البيت الأبيض إصابته وزوجته بالوباء المستجد صباح الجمعة بعدوى من مستشارة الرئيس.

وبحسب الصور فقد ظهر ترامب وهو يخرج من البيت الأبيض إلى طائرة هليكوبتر تنقله إلى مركز طبي عسكري.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سينتقل إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.

وقال المسؤول إن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وعقبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني على صور ترامب وحالته الصحية، قائلةً "في إجراء احترازي، وبناء على توصية طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في (مستشفى) والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة".