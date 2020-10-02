شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. اول مول تجاري متنقل في العالم واين يوجد ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت الشابة اليمنية التي تم ترحيلها من قطر الى جيبوتي وحصلت على لجوء في كندا " حياة الريامي" جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جديدة

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