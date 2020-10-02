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شاهد.. اول مول تجاري متنقل في العالم واين يوجد ؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة -   أثارت الشابة اليمنية التي تم ترحيلها من قطر الى جيبوتي وحصلت على لجوء في كندا " حياة الريامي" جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جديدة
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