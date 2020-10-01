أول تعقيب من محمد رمضان على براءته في قضية الطيار الموقوف

أفادت مصادر إعلامية أن قضية الفنان المصري محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر شهدت تطورات جديدة، وذلك بعد استئناف قدمه محمد رمضان في أعقاب الحكم عليه بالحبس.

وقضت محكمة مصرية ببراءة محمد رمضان من تهمة السب والقذف، بعد أن حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة عام لنفس التهم السابقة، لكنه تقدم باستئناف على حكم حبسه، وهو ما قبلته المحكمة وقضت ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

وعقب الفنان محمد رمضان على قرار المحكمة في حسابه على فيسبوك، حيث شارك رابط خبر برائته مكتفيًا بقوله: " الحمد لله و الله يبارك فيكم جميعاً".

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يشار إلى أن صاحب الدعوى القضائية الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر استند في دعاه إلى نشر محمد رمضان فيديوهات عبر الإنترنت، تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس بسمعة الطيار والإساءة إليها.

وبناءً عليه أقرت المحكة حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان لمدة عام مع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، قبل أن يتقدم رمضان باستئنافه عن طريق المحامي الخاص به. وفق العربية نت.

وفي أول تعقيب له على قرار المحكمة ببراءة الفنان محمد رمضان من التهم الصادرة بحقه، قال الطيار أشرف أبو اليسر: إنه لا يملك أي تعليق على أحكام القضاء، مختتما قوله: "الحمد لله على كل شيء".