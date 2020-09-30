الفنانة درة تنشر صورا جديد لها .. هكذا ظهرت

نشرت الفنانة درة مجموعة صور جديد لها على حسابها الرسمي في انستغرام ، حيث انهالت عليها التعليقات من متابعيها ومعجبيها ، وسط تأكيدات بان إطلالتها الجديدة عصرية ومواكبة للموضة.

وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم يوم وليلة، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.

وظهرت درة في الصورة الأولى مرتدية فستان بينك فوق الركبة ومكشوف الذراعين كما اعتمدت على حزام باللون الذهبي وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها ،وتألقت في الصورة الثانية بسويت شيرت باللون الزهرى.