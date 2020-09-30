تراند اليوم : بالصور.. سعودي ينقذ رضيعة مدفونة بعد سماعه صوتها من القبر

الرياض/الخليج 365/

أنقذ مواطن سعودي كان يتنزه بمنطقة برية غرب تبالة بيشة في عسير رضيعة كانت مدفونة حية تحت التراب إذ عثر عليها بعد أن سمع صوتا يخرج من داخل حفرة مغطاة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مصلحة الصحة في بيشة، عبد الله الغامدي، الاثنين الماضي، أن مخفر شرطة تبالة طلب من مستشفى المدينة إسعاف طفلة كانت مغمورة بالتراب وجدت في منطقة برية غرب تبالة.

وأضاف الغامدي، حسب ما نقلته صحيفة "سبق" السعودية: "خرج الإسعاف برفقة الشرطة، وأُحضرت الطفلة إلى المستشفى، واتضح أنها طفلة حديثة الولادة، بها علامات البصمة على قدميها، وكانت مغمورة بالتراب".

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وأردف موضحا: "تم تقديم الرعاية الصحية لها، وهي بحالة صحية جيدة، وعند الساعة الثانية ظهرا، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية ومستشفى الملك عبد الله تم تحويلها إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبد الله".

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واختتم المسؤول بالقول: "بخصوص ولادتها فهي لم تولد بمستشفى تبالة، وليس لدينا أي معلومات عن مكان ولادتها، والموضوع منظور لدى الجهات الأمنية".

وكشفت "سبق" أن بداية الواقعة كانت عثور مواطن كان يتنزه في إحدى المناطق البرية بتبالة على الرضيعة وعمرها 7 أيام، بعد أن سمع صوتا يخرج من حفرة مغطاة بالتراب، فقام بنبشها ليجد مولودة حية ملفوفة في قماش، وأبلغ الجهات الأمنية التي حضرت للموقع، وباشرت الحادثة، برفقة إسعاف من وزارة الصحة.