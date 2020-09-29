شاهد: نجوم الفن العربي يودعون أمير الكويت بكلمات مؤثرة

نعى المشاهير ونجوم الفن في الوطن العربي، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 91 عاما، بعد رحلة علاج أخيرة في الولايات المتحدة.

وكتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في تغريدة على تويتر : “الكويت خسرت اليوم حاكم استثنائي رح يترك غيابه أثر كتير كبير، أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح. تعازينا لأهلنا بالكويت قلوبنا معكن”.

بدورها، قالت المطربة هيفاء وهبي : “أتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة لأهل الكويت بوفاة الشيخ صباح الأحمد الصباح، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون”.

من جانبه، قال الفنان صابر الرباعي : “وداعا أمير الكويت و أدعوا الله أن يتغمدك برحمته الواسعة و يرزق شعب الكويت وحكومته و كل الأسرة الحاكمة الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

أما الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، فقد كتبت : “إنا لله و إنا اليه راجعون. خالص العزاء للكويت وأهل الكويت في وفاة امير الانسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

Advertisements

من جهتها، قالت الفنانة شيريهان : “رحمة الله تعالى في أميراً لقب بقائداً للعمل الإنساني وسميت دولته العظيمة مركزا للعمل الإنساني.. عظم الله دولة الكويت حكومة وشعباً بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أسأل الله العظيم أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما قالت الفنانة نوال الكويتية : “اليوم رحل عنا نور بلدنا وأميرنا وأبونا عظم الله أجركم ياأهلي أهل الكويت الله يرحمه ويوسع منازله ويغفرله وسيظل الشيخ صباح في قلوبنا دايما الله يرحمك ويغفرلك ياحبيبنا”.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام : “أحسن بحزن كبير في قلبي، الله يرحمك يبا صباح رحمة الله عليك”، فيما كتبت أصالة : “الله يعين أهلنا وأحبّتنا بالكويت على رحيل الوالد الغالي الشيخ صباح الاحمد الصباح الله يرحمه ويغفر له ويكون مثواه الجنّه آمين ياربّ العالمين الكويت”.

كما كتب الفنان الفلسطيني محمد عساف : “أتقدم بأحر التعازي للكويت وشعبها العظيم بوفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح. رحم الله الفقيد، و ألهمكم الصبر و السلوان.. إنا لله و إنا إليه راجعون”.