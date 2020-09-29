سبب وفاة الداعية عبد الرحمن عبد الخالق

توفي الداعية المصري، عبد الرحمن عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، على إثر إصابته بأزمة قلبية حادة تم نقله على أثرها إلى المستشفى، قبل أن يعلن وفاته بعدها.

وتواجد الشيخ عبد الرحمن في الكويت منذ عام 1965 قام خلالها بتدريس العلوم الشرعية وإلقاء المحاضرات الدينية وإصدار عشرات الكتب، وهو أحد أبرز رموز الدعوة السلفية في الكويت، كما ساهم في تأسيس جمعية إحياء التراث في عام 1982.

وكشفت وسائل إعلام كويتية، عن سبب وفاة الشيخ الداعية عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت والذي كان يبلغ من العمر 80 عامًا، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة، وتم إدخاله إلى مستشفى، أمس الاثنين، في إشارة إلى أنه عمل مدرسًا في الكويت منذ عام 1965 ، بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. حسبما اورد موقع "القبس" السعودي.

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وجدير بالذكر، أن عمل الراحل عبد الرحمن عبد الخالق، مدرسًا في مدارس الكويت من عام 1965 إلى 1990 وعمل في مجال البحث العلمي في جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت، حيث صدر مرسوم أميري في أكتوبر 2011 بمنح الجنسية الكويتية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن واستقبلت الأوساط الإسلامية الخبر بترحيب كبير وقبول كبير، حيث يحظى الشيخ بمكانة واسعة بين الدعاة والطلبة خاصة من التيار السلفي.

يذكر أن الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق قد ولد في قرية عرب الرمل بمحافظة المنوفية في مصر عام 1939، ويمتلك الجنسية الكويتية بموجب مرسوم أميري صدر في عام 2011.