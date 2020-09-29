تراند اليوم : مدفون الدجاج من المطبخ الخليجي

وكالات/الخليج 365/

المقادير

الدجاج: دجاجة (وزن 1200 غم)

بهارات مشكلة: ملعقة كبيرة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

مرق دجاج: 1 مكعب

الصويا صوص: ملعقتان كبيرتان

البصل: 2 حبة (مقطع شرائح)

الثوم: 5 فصوص (مقطع شرائح)

البطاطس: 4 حبات (مقطعة مكعبات متوسطة)

الكركم: نصف ملعقة صغيرة

لبن زبادي: ربع كوب



طريقة التحضير

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1. اقطعي الدجاجة من الوسط بحيث تفتح و تبقى كاملة واصنعي شقوق بالدجاجة لتدخل التتبيلة.

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2. اخلطي اللبن الزبادي مع الصويا ومكعب مرق الدجاج والبهارات المشكلة والملح والكركم جيداً، ثم ادهني الدجاج فيها من جميع الجهات ليأخذ التتبيلة ولون الكركم الأصفر.

3. يمكنك ترك الدجاج مغطى في التتبيلة لمدة ليلة كاملة.

4. في صينية الفرن ضعي الدجاجة مع البصل والبطاطس والثوم في ورق القصدير وغطيها جيدا بعدة طبقات وادخلي الصينية للفرن لمدة ساعتين على نار معتدلة حتى تنضج الدجاجة تماما.

5. قدميها ساخنة إلى جانب الأرز المشخول أو أي نوع أرز تفضليه