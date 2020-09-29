تراند اليوم : الخضروات والفواكه والوفاة المبكرة.. معلومات ستدهشك

وكالات/الخليج 365/

قد تكون 5 حصص من الفاكهة والخضار يوميا جيدة لجسم الإنسان، لكن دراسة جديدة أظهرت أن تناول 10 حصص، يمنع ما يصل إلى 7.8 مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم كل عام.

وأظهرت الدراسة التي قام بها علماء في إمبريال كوليدج في لندن، أن تناول 200 غرام من الخضار والفاكهة مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16 في المئة.

فيما تنخفض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 18 في المئة، أما خطر الإصابة بالسرطان فينخفض بنسبة 4 في المئة، وتتراجع مخاطر الموت المبكر إجمالا بنسبة 15 في المئة.

وتشير الدراسة إلى أنه يجب أن يتراكم البلاتيفولس من الخضراوات والفاكهة بشكل كبير يوميا لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة والموت المبكر.

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أما في حالة تناول 800 غرام من الفاكهة والخضار يوميا، أي ما يعادل 10 حصص، فيرتبط ذلك بانخفاض مخاطر أمراض القلب بنسبة 24 في المئة، ويجنب الإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة أقل بـ33 في المئة، والسرطان بنسبة 13 في المئة، والوفيات المبكرة بنسبة 31 في المئة.

وللوقاية من تلك الأمراض، يفضل أكل التفاح والكمثرى والحمضيات والسلطات والخضراوات الورقية مثل السبانخ والهندباء، وأيضا الملفوف والقرنبيط والبروكلي.

وللحد من خطر السرطان، ينبغي أكل الفاصوليا الخضراء، والخضراوات الصفراء والبرتقالية مثل الفلفل والجزر.