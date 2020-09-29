تراند اليوم : صلعاء في اليابان يحتفون بصلعاتهم

وكالات/الخليج 365/

جتمع أكثر من 30 رجلا أصلع في أحد نوادي مدينة تسوروتا اليابانية للاحتفال بصلعاتهم والاستمتاع بوقتهم.

وخاض أعضاء نادي الصلعاء مسابقة فريدة تضمنت شد الحبل عبر حلقات دائرية ملصقة برؤوسهم حيث حاول كل طرف شد الحلقة من رأس منافسه.

وقال توشيوكي أوجاساوارا (43 عاما) وهو يضحك "ما زالت رأسي تؤلمني ... أعتقد أنني بحاجة لوضع الثلج عليها."

وقال ماساتومو ساساكي (64 عاما) وهو يشارك في المسابقة لأول مرة إنه لطالما شعر بعدم الثقة بسبب صلعته لكن إحساسه تغير.

اقرأ أيضاً

Advertisements

وأضاف "أشعر بالفخر. أو بالأحرى علي أن أقول إن لدي شعورا طيبا تجاه كوني رجلا أصلع" مشيرا إلى أنه بدأ يفقد شعره عندما بلغ الأربعين. وقال "الفضل في ذلك لنادي الصلعاء."

وجذب النادي 65 عضوا من أنحاء اليابان منذ افتتاحه عام 1989. وفي موقعه على الانترنت يشجع النادي أعضاءه على "اعتبار الصلع أمرا إيجابيا عليهم الاستمتاع به (ولاسيما) لأنهم ينيرون العالم بصلعاتهم"

ويأمل رئيس النادي تيجيرو سوجو (70 عاما) أن يزيد عدد المشاركين في الاحتفال.

وقال سوجو "أريد أن يشارك به كل صلعاء العالم حتى نتمكن من تنظيم دورة ألعاب أوليمبية للصلعاء."

ويقام الاحتفال بالصلع يوم 22 فبراير شباط من كل عام