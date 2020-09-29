تراند اليوم : بالصور: شاهدوا كيف أصبح شكل شادي شامل الذي جسد شخصية عبد الحليم؟

الخليج 365/

الممثل شادي شامل الذي قام بدور حليم في مسلس يروي قصة العندليب عبد الحليم حافظ ، بعد إجراء مسابقة لاختيار شخص مناسب لهذا الدور ، وفاز شادي في المسابقة نظراً للشبه الكبير بينه وبين العندليب.

كان ذلك عام 2006، لكن بعد ذلك اختفى شادي لـ4 سنوات، وعاد للظهور من خلال أعمال فنية، كان آخرها منذ عامين في مسلسل "المرافعة".

وبدأ يظهر شادي شامل مؤخراً في المناسبات والحفلات الاجتماعية، لكن عودته أثارت الجدل، نظراً لتغير شكله الكبير، حيث قام بصبغ شعره بخصلات باللون الأصفر، هذا غير التغير الكبير الذي حدث في جسده، بعدما خضع لتدريبات رياضية غيرت من شكل جسده.

كان آخر ظهور لشادي شامل في حفل زفاف الممثلة التونسية ساندي، والذي أقيم قبل العام الجديد بأيام قليلة.

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نستعرض معكم صور لشادي شامل بعد التغير الكبير الذي حدث في شكله.

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