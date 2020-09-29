تراند اليوم : حجاب ليندسي لوهان يثير أزمة في مطار هثرو البريطاني

وكالات/الخليج 365/

أعلنت الممثلة الأميركية الشهيرة، ليندسي لوهان، أنها تعرضت للتمييز #العنصري، من خلال طلب خلع حجابها من قبل #موظفة أمن بمطار هيثرو في لندن.

وقالت لوهان خلال مشاركتها في البرنامج الصباحي على قناة " TV" البريطانية، إنها شعرت بإحساس أي #امرأة يُطلب منها خلعُ حجابها في المطارات.

ولم تخفِ نجمة هوليود ليندسي #لوهان خلال مشاركتها في #البرنامج_الصباحي على قناة " ITV" البريطانية، الحرج الذي تعرضت له في مطار هيثرو في لندن بسبب ارتدائها #الحجاب.

وتحدثت لوهان عن أن موظفة أمن طلبت منها أن تخلع حجابها، لدى صعودها الطائرة للتوجه إلى #نيويورك وأنها خلعته لكنها شعرت بالإحساس الذي قد يصيب أي امرأة يطلب منها خلع حجابها في المطارات .

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واعتبرت النجمة الأميركية أنها تعرضت للتميز #العنصري للمرة الأولى.

وقالت إن #الموظفة التي طلبت منها #خلع _الحجاب اعتذرت منها بعد أن رأت اسمها على جواز السفر.

وكانت لوهان أثارت ضجة إعلامية خلال الفترة الماضية، حول احتمال اعتناقها الإسلام، خاصة أنها ظهرت عدة مرات، وهي ترتدي الحجاب، كما شوهدت وهي تحمل نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن لوهان كانت قد أوضحت سابقاً لصحيفة "ذا صن" الأميركية، أنها على استعداد لتعلم كل شيء لإرضاء فضولها #الفكري والروحاني.