تراند اليوم : "الفسيخ والسماقية" أكلات أهل غزة في عيد الفطر

غزة- الخليج 365:

يعااد أهل فلسطين، خاصة الغزيين على تناول أطعمة معينة في عيد الفطر الذي يتبع رمضان، ومن اشهر الاطعمة الفسيخ- المعروف بالسمك المالح، وصحن "السماقية" المصنوع من السلق والسماق وأشياء أخرى، وذلك كوجبة رئيسة.

ويأتي تناول الفسيخ كما تشير الحاجة أم بسام المشهراوي بعد صلاة العيد مع أولادها وأحفادها، حيث تقول: يعتبر الفسيخ الوجبة الرئيسة لكثير من الغزيين خلال أيام العيد مؤكدا أنها عادة قديمة يتوارثها الاجيال مؤكدا أن "الفسيخ" رغم أنه مالح إلا أن له فوائد كبيرة بعد صيام رمضان .

وتضيف: الناس تشتري الفسيخ إما جاهز من المحلات أو تقوم بتحضيره قبل عدة أسابيع بشراء أنواع جيدة من سمك "البوري" أو "الجرع" لتخزينه لأيام العيد .