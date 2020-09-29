تراند اليوم : رسائل عيد الفطر .. اغاني العيد , اغاني العيد الفطر , اهلا بالعيد

غزة-الخليج 365/

نقدم لكم زوارنا الاعزاء اغاني العيد, اغاني العيد الفطر, اهلا بالعيد مرفقة بباقة من رسائل عيد الفطر المبارك ومسجات المعايدة بعيد الفطر لتسهل عليكم لتهنئة كل اللي تعرفهم يعني للحبيب والقريب، للاصدقاء او للمعارف للي بقالك كتير كمان لا شفتهم ولا كلمتهم ابعتلهم مسجات موبايل تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام ٢٠١٦ ومتنساش نقي بعناية من بين مجموعات الرسائل النصية المدرجة سواء كانت باللغة العربية الفصحى، او باللهجات العربية المحلية الدارجة مثل المصرية، او السودانية، او باللهجات الخليجية: السعودية، الاماراتية، البحرينية، العمانية، القطرية، الكويتية، اليمنية، كذالك العراقية، الاردنية، السورية اللبنانية، الفلسطينية، ولم ننسى المغرب العربي بكافة اقطاره: المغرب، الجزائر تونس، ليبيا.

كما تستطيع مشاركة رسائل عيد الفطر 2016 المبارك السعيد ان شاء الله، في حسابك على الفيس بوك او تويتر، او نسخها وارسالها على الواتس اب، او البلاك بيري وغيرها.

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عيدك مبارك .. يا قاطع أخبارك .. العيد بلا وصالك .. ماله بهجة ولا فرحة .. وإنت بعيد عن أحبابك

كل عيد وانت لربك طايع لنبيك تابع لدينك رافع ولاهلك نافع

من عرف انسان مثلك .. ينكتب حظه سعيد .. تشرق ايامه وتصبح كل لحظه فيها عيد

للكلمه ردود .. وللفرحه وجود .. ولايام العيد وقت محدود .. فلك تهنئه بلا حدود

مستحيل تشرق الشمس ومتنورش عليك .. ومستحيل بقرب العيد من غير ما اهنيك .. كل وعام وانت بصحه وسلام

بالعود والبخور .. برشات العطور .. باسمى ايات السرور نبارك لك بـ عيد الفطر السعيد

كل سنه وانت اعز اصدقائي .. كل سنه وانت سعيد .. كل سنه تبقى بقلبي .. وبشوفتك تكتمل اعياديانت بعيد وبالك بعيد بس احبك بعيد بس احبك اكيد وكل عيد وانت سعيد

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول عيد مبارك يا أغلى البشر شوفتك هي عيدي تساوي الاهل والدنيا وما فيها وكل عام وانت بالف خير

ياقوة الله وين انا ونت والعيد

مالله كتبلي معك بالعيد ميعاد

هذا الزمن يوعد وراحت مواعيد

وهموم قلبي من عنا البعد تزتاد

في كل عيد يزيد بالقلب توكيد

ان السنين المقبله مابها اعياد

انتي بعيده والفرح عني بعيد

قلبــي

ترى لا مـر طاريك سلم

وأنــا

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الطواري علة طحت فيها

المشكلة

لا جيت أكلـم و أسلـم

ذكرت أنا

الشرهة ولك حق فيها

تدري ؟

عيدك مبارك وفيـه تنعم

يالعنبو

فــاتورة مـنت فـيـها.

شريت لي ثــوب على شان لقيـاك

والثـوب راحت موضته مالبستـه

وشريت عطر ما زهاني بلياك

أربع سنين بعـلبته ما لمستـه

ودفتر قصيد كل يوم يترجاك .

مـا فيه يوم ما سهرت ودرستـه

العيـــد قرب أسعد الله ممساك

والله مدري وين خـــد لمستــه

وين أنت ياللي عيدنا في محياك

كف القدر من ضيقة الخلق بسته

من يوم ما لوحت لي كف يمــناك

لليوم دمعي بالخفا ما حبسته

ومن يوم ماذوقتني حر فرقـــاك

والياس زرعه في حياتي غرستـه

عيدك مبارك يا هوى البال وسعيد … وكلٍ يهني صاحبه وقت الأعياد

بس الرسايل يا منى الروح ما تفيد … ولا تغني الصوره عن الشوق لازاد

لابد تزور الدار في فرحة العيد … يا منيتي شمس الموده والإسعاد