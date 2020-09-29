تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز تتفقد دور السينما و"أبو شنب"

وكالات-الخليج 365:حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تفقد دور السينما التي تعرض فيلمها الجديد "أبو شنب" خلال أول أيام عيد الفطر.

وزارت أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة مدينة نصر القريبة من منزلها برفقة محمد نجل المنتج أحمد السبكي حيث التف الجمهور من حولها والتقطوا معها الصور التذكارية و"السيلفي".

هذا وتسبب احتشاد الجمهور حولها بزحمة، علماً أنها استعانت بالحراس الشخصيين لدخولها مكتب مدير السينما، حيث اطلعت على إيرادات فيلمها مقارنةً بباقي الأفلام المعروضة بالصالة حتى مساء أمس، مع الإشارة إلى أنها كثفت من الترويج للعمل عبر صفحتها على "فيسبوك".