تراند اليوم : الفلسطينية فاتن الغرة تحصد جائزة "شعر مدينة فيوميشينو" فى إيطاليا

روما-الخليج 365:

منحت مؤسسة فيوميشينو "جائزة شعر مدينة فيوميشينو" فى مدينة روما بإيطاليا فى فئة أفضل كتاب شعرى مترجم من العربية للإيطالية لمجموعة الشاعرة الفلسطينية فاتنة الغرة "خيانات الرب" والتى تعتبر مجموعة مختارة من القصائد من كتابيها الأخيرين "إلاي" الصادر فى إسبانيا باللغتين الأسبانية والعربية عن دار الجابييرو عام 2010 و"خيانات الرب.. سيناريوهات متعددة" الصادر فى بيروت عن دار النهضة العربية عام 2011، وترجمها سيمونى سيبيليو المترجم الإيطالى وأستاذ الأدب العربى فى جامعتى "كافوسكاري" فينيسيا وجامعة "IULM" فى ميلانو.

وقدمت المؤسسة وللسنة الثانية على التوالى جوائز لأفضل ديوان شعر أول غير منشور وأفضل ديوان شعرى فى مسيرة كاتب إضافة إلى أفضل كتاب شعرى مترجم للإيطالية، وقد ضمت لجنة التحكيم نخبة من الكتاب والمترجمين والنقاد فى إيطاليا أمثال المستعربة الشهيرة فرانشيسكا كورّاو، وقد كانت هذه المرة الأولى الذى تمنح فيها الجائزة لعمل مترجم من اللغة العربية، كما وحصلت بيانكا ماريا فرابوتا إحدى أهم الأصوات الشعرية فى إيطاليا على جائزة الشعر لأفضل ديوان فى مسيرتها فى هذه الدورة وحصل الشاعر المعروف روبيرتو موسابى على الجائزة نفسها.

وتعتبر الشاعرة فاتنة الغرة المقيمة فى بلجيكا واحدة من أبرز الأصوات الشعرية الفلسطينية التى تمتاز بالجرأة فى مواضيعها والتميز فى لغتها الشعرية وقد صدر لها أربع مجموعات شعرية للان تمت ترجمة أخر مجموعتين منهما لكل من اللغات الإيطالية والاسبانية والهولندية والفرنسية، إضافة إلى أنها تقوم بتنظيم صالون شعرى فى بلجيكا يستضيف شعراء عرب وأجانب لخلق جسور بين كل من الثقافتين البلجيكية والعربية.