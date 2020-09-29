تراند اليوم : مسلسل “جودا اكبر 4 ” الحلقة 36 ,,. مسلسل جودا اكبر الجزء الرابع الحلقة 37 يويتوب

متابعي الدراما الهندية المشوقة جودا اكبر الجزء الرابع ننقل لكم أحداث مسلسل جودا اكبر الحلقة 36 بجودة عالية عبر موقع الشاهد لايف،جودا أكبر هو مسلسل دراما تاريخية هندية عرض على قناة زي تي في منذ 18 يونيو 2013. المسلسل من إنتاج إيكتا كابور بواسطة شركتها الإنتاجية بالاجي تيليفيلمز. وهي من بطولة كل من راجات توكاس وباريدهي شارما في الأدوار الرئيسية.

وفي احداث حلقة اليوم من مسلسل جودا اكبر الجزء الرابع 4 يزداد غرور الملك جلال ويرفض توقعات عالم الفلك التي حذر من خلالها من انهيار المملكة الماغولية وجرح الملك جلال ولكن الملكة جودا طلبت من عالم الفلك ان ينصحها بحل لمنع حدوث التوقعات السيئة فيطالبها بأن تبقي قريبة من الملك والتقرب الي الله بالصلوات

كما يغضب الملك من الامير مان سينج لعدم تنفيذ امرة في بناء الجدار ويأمر جنودة بسجنه بعدما اتهمه الملك جلال بجرحة في صدرة اثناء اقدام الملك جلال علي غرس السيف في صدرة ..ويتمكن الامير مان سينج من الفرار من السجن ويصل الخبر الي الملك جلال ويزداد غضب جلال علي الامير مان سينج ويأمر الجنود بالبحث عنه في كل مكان

مسلسل “جودا اكبر” يبين كيفيه تحول الزواج السياسي إلى قصة حب تغير مصير الهند، كما يصور المسلسل الحروب فى هذا الوقت والعلاقات بين المغول وراجبوت وكيفيه سير الأعمال فى الممالك والمحاكم و تاثيرها على قصه الحب.

وكانت الملكة “جودا” قد تزوجت من الملك “جلال” رغمًا عنها، وكانت تكرهه في البداية، ولكن جلال تزوجها من أجل توسيع إمبراطوريته في راجبوتانا “أرض الراجبوت الباسلة”، وقعًا في الحب وكتبا للتاريخ قصه حب رائعة

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مسلسل “جودا أكبر” الجزء الرابع هو عبارة عن ملحمة درامية تحكي قصة حدثت فى القرن السادس عشر من الزواج السياسي للأمبراطور المغولي “جلال الدين محمد أكبر” أو “أكبر” والأميرة “جودا”.

ويواصل مسلسل جودا اكبر في الجزء الرابع 4 تقديم حلقات متتالية من الإثارة والمتعة لكل المشاهدين في انحاء الوطن العربي، حيث اصبح مسلسل جودا اكبر الجزء الرابع يتصدر مؤشرات محرك بحث جوجل كأعلى نسبة مشاهدات، وياتي ذلك نظرا لتسارع أحداث الحلقات، وهو مسلسل هندي تدور احداثه بين الملك جلال الدين أكبر وزوجته الملكة جودا.

ويمكنكم مشاهدة مسلسل جودا اكبر من هنا متمنين لكم أجمل الاوقات وأحلاها.