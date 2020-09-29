تراند اليوم : حالة الجو في عيد الفطر حار وترتفع درجة الحرارة

محافظات- الخليج 365:

ذكر موقع "طقس فلسطين" أن الجو سيكون اليوم الأربعاء، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس يكون حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة المقبل مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً نهاراً، ولطيفاً ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.