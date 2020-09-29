تراند اليوم : 100 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد في الأقصى

القدس المحتلة- الخليج 365:

شارك ما يقارب 100 ألف مصلٍ، اليوم الأربعاء، في صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الأقصى المبارك، من أهالي القدس والضفة المحتلتين والأراضي المحتلة عام 1948، والجاليات الإسلامية من جنسيات عديدة عقب انتهاء شهر الصوم رمضان، وذلك وسط تجوّل 100 مهرجون، نظموا فعاليات ترفيهية للأطفال، لمناسبة العيد.

وقال شهود عيان: "شهدت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة تدفقا للمواطنين، والعائلات، والأطفال منذ ساعات الصباح الأولى، للمشاركة في صلاة العيد".

وقال عزام الخطيب مدير عام الأوقاف الإسلامية في تصريح صحفي- وصل صحيفة الخليج 365، "إن نحو 100 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد في الأقصى، بينهم جاليات إسلامية، وعربية".

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وأضاف: "أنهم يثبتون هوية المسجد الأقصى الإسلامية بشد الرحال إليه، وتأدية واجباتهم الدينية فيه، للتأكيد على التمسك بالقدس ومقدساتها، في وجه مخططات الاحتلال التهويدية".

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