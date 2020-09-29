تراند اليوم : نصيحة لمرضى السكري بضروة الرأفة بأنفسهم

وكالات - الخليج 365

أكد فريق البحث في دورية (ديابيتس كير) أن مرض السكري قد يكون مرضا مثيرا للكثير من التوتر. وأضاف "الحاجة المتواصلة للتحكم بمستوى الجلوكوز الصحي في الدم يمثل فرصة يومية للإحباط وبالتالي انتقاد الذات.، مشيرين إلى أن الرأفة بالنفس ربما تخفف من العواقب النفسية. وأضافوا أن التخفيف من توتر التحكم بالسكري ربما يكون له آثار جسدية تحسن وضع المريض.

وقالت آنا فريس، الطبيبة النفسية في جامعة أوكلاند في نيوزيلندا إن "العلاجات التي تعتمد على الرأفة بالنفس تستند إلى ميلنا إلى القسوة في الحكم على أنفسنا أو الصرامة في محاسبتها عندما نشعر أننا قد أخفقنا أو قمنا بأمر خطأ مما قد يجعل اكتائبنا وتوترنا اسوأ."

وأضافت "هذا مهم لأن الكثير من مرضى السكري يعانون من الاكتئاب والحزن. ونحن نعرف أن هذه المشاكل النفسية تصعب محاولة التحكم بمعدل جلوكوز صحي في الدم. لهذا السبب هناك بحث مستمر عن سبل مساعدة المرضى على السيطرة على أمزجتهم لأننا نعرف ما لهذا الأمر من تأثير هام على الصحة الجسدية."